Sylvain LEPOUTRE

Ingénieur produit et entrepreneur de formation technique.

Motivé et efficace, j'aime les challenges et le travail d'équipe.

Organisé, travailleur et bon communicant.



* 5 ans d'expérience d' Ingénieur Produit

* Autonome, travailleur et orienté résultats

* Organisé, analytique et attentif aux détails

* Capacité à déveloper un produit de l'idée à la production à la commercialisation

* Multi-tâches, à l'aise dans un rythme soutenu

* Efficace en développement de produits innovants, améliorations techniques et prototypage.

* Bonne connaissance en mécanique et matériaux

* Expérimenté en Autocad et Solidworks

* 1 brevet déposé et 2ème au prix de la Propriété Intellectuelle



Mes compétences :

Entrepreneur

Commercial export