Sylvain LERAY

Sérieuses références, manager confirmé, responsables d’unités commerciale(multi

sites) , je suis un homme de terrain et de contact très attentif à la qualité du service

ainsi qu'à l’accueil apporté à la clientèle.

Les responsabilités que j'ai exercées, doublées d'une éthique et d'un engagement

personnel, me permettent d'apporter une compétence à la fois dans le domaine de la

gestion, des ventes, de l'animation commerciale, du management, du développement,

des relations et dans celui de l'encadrement d'équipes dans un souci de rigueur et de

rentabilité.

Je serai enchanté de développer avec vous ces différents points afin de vous

démontrer mes aptitudes et ma motivation pour un poste de directeur de centre de profit .



Mes compétences :

Animation d'équipe

Direction de centre de profits

Encadrement

Recrutement

Gestion budgétaire

responsable multi-sites