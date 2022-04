Sylvain LIBAUD

Après l'obtention d'un BTS en Mécanique et Automatisme (IST Vendée, France) en 2000, j'ai intégré une école d'ingénieur par l'alternance.

Ingénieur diplômé de l'Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM, France) en 2003, j'ai choisi de développer une double compétence managériale et technique dans la sous-traitance électronique au sein de Lacroix-Electronics.

Pendant 3 ans, j'ai approfondi mon apprentissage industriel dans la maintenance, le support méthode aux ateliers puis la conduite d'équipes de fabrication.

Après avoir été chef de projets d'industrialisation pendant 2 ans, j'ai ensuite réalisé des devis et chiffrages d'assemblage de cartes/produits pendant une dizaine d'année.

Je suis actuellement responsable de l'activité cotation pour l'ensemble du site de Saint-Pierre-Montlimart, comprenant les prestations devis d'achat de composants, d'assemblage de cartes/produits et de tests.



Mes compétences :

Gestion de projet

Electronique

Management

AutoCAD

Audit interne

Lean IT

Process Engineering

Analyse technique

Analyse de données

SAP

5S

IPC A610

Amélioration continue