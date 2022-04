Sylvain LINARES

Je suis un jeune homme sérieux et dynamique, soucieux d’apprendre et d’enrichir mon expérience professionnelle. Titulaire d’un BTS Commerce International et d’un Bachelor en commercialisation des vins et spiritueux, j’ai pu acquérir des connaissances en logistique, veille commerciale et négociation-relation client en langues étrangères. Après avoir travaillé durant presque 2 ans en tant que commercial terrain au Maroc, mon but est aujourd'hui de mettre à disposition mes compétences pour tout recruteur intéressé par mon profil.



Mes compétences :

Microsoft Office

Dégustation à l'aveugle de vins du monde entier

Négociation en langue étrangère

Facilité d'intégration

Education multiiculturelle

Maitrise de plusieurs langues