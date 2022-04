Béatrix IACHEMET

° Compétences

Formation de formateurs double compétence - Animation de groupes d'adultes en formation, intervention sur l'ensemble d'un processus de formation (réponse au cahier des charges, conception du contenu), communication écrite et visuelle : élaboration des différents messages et leurs codes respectifs, gestion de l'ensemble des étapes de réalisation d'un document imprimé - Préparation à des concours, conduite d'entretiens individuels en formation, animer des ateliers de techniques de recherche d'emploi.



° Secteurs : Entreprises du commerce et de l'artisanat, Organismes de formation, Collectivités territoriales, Établissement privés d'enseignement supérieur, Administrations de la fonction publique d'état et fonction hospitalière



° Formatrice pour le département "Développement managérial" de l'Institut de Limayrac (Toulouse) : améliorer les méthodes de travail et les outils de gestion du personnel d'aide à domicile.Public concerné : Directeurs (trices) de CCAS.



° 1985-1996 : Directrice artistique en agences de communication (Pubicis, DDB Needham, Young & Rubicam, RSCG). Stratégie de création : élaboration des projets en fonction des supports envisagés, collaboration avec le concepteur rédacteur.

Mise en place de méthodes de créativité et d'innovation pour la conception de produits nouveaux (mégissiers de Graulhet -Tarn) Co-animation avec Bernard Demory.

° 1996-2002 : Chargée de communication au sein d'une PME de facture instrumentale (Toulouse)

° Depuis 2002 : Formatrice consultante en ressources humaines pour différents organismes de formation. Formatrice en communication d'entreprise et techniques de communication visuelle et expression écrite auprès des sections BTS.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Stratégie de communication

Communication institutionnelle

Formation

Gestion de projet

Management