Sylvain LOISY

-Forte compétence en conduite et accompagnement au changement :



*Nationalisation des services de structures acquises par croissance externe.



*Refonte et évolution des systèmes d’information pour suivre l’adaptation au changement.



*Migration de services vers l’offshore.



-Force de proposition et habileté à faire accepter les changements.



-Fibre commerciale forte par le biais de l’avant-vente.



-Gestion de projets conséquents en SI.



-Connaissances pointues en technologie et en suivi d’équipes de développement, d’équipes support, d’équipes projet….



-Facilité à dialoguer et à mener des réunions aussi bien avec des directions générales, des instances du personnel, des équipes projet,….



-Esprit entrepreneurial très fort.



Mes compétences :

Direction technique

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

ITIL

Direction opérations

Direction générale