Sylvain-Louis SALAVY est Directeur en charge de l'activité Business Intelligence / Assurances chez Collenia Consulting. Il possède plus de 17 années d’expérience dans le pilotage et le management de grands projets, l’organisation et la transformation d’entreprises, le déploiement de solutions progicielles ainsi que le conseil en systèmes d’information décisionnels. Il possède une forte connaissance des secteurs Banques/Assurances (Assurance Vie, Epargne Salariale, Retraite Collective, Banque de Détail), Pharmaceutique et Média (Commercial et Marketing).



En parallèle de cette activité de consulting opérationnel, Sylvain-Louis SALAVY est impliqué dans le développement d'évènements corporate pour le compte de l'agence Collenia Events où il est plus particulièrement en charge des aspects techniques (audio, video, broadcast).



Sylvain-Louis is Director in charge of the Business Intelligence / Insurance activities of Collenia Consulting. He has more than 17 years of experience as program or project manager on various assignments covering business, technology and strategy topics, especially in Business Intelligence and Business Transformation areas. Sylvain-Louis Salavy has a significant experience of Financial Sector (Life Insurance, Employee Savings, Retirement Products, Retail Banking), pharmaceutical industry and media sector (Sales & Marketing).



Parallel to this activity, Sylvain Louis SALAVY is involved in the development and the organization of corporate events for Collenia Events Agency where he's more particularly in charge of the technical aspects (audio, video, broadcast ).



Mes compétences :

management de projet

banque

organisation

conduite du changement

Gestion de projet

Conseil

systèmes d'information

assurance

business intelligence

Management

décisionnel

marketing

Audit

Formation

Communication

Technologies