Patrice LANCRY

Fort de 10 ans d'expérience en CRM et en conduite du changement, j'ai participé à de nombreux projets de transformations notamment dans le secteur de l'énergie impliquant une dimenseion d'accelérateur du changement importante. J'ai de fortes compétences en relation client, en gestion de projet et en gestion d'équipe. Je dispose par ailleurs d'une bonne expérience opérationnelle en Knowledge Management.



Compétences fonctionnelles :

- Pilotage projet

- Maîtrise d'ouvrage

- Refonte d'organisation et de processus métier

- Conduite du changement

- Formations

- CRM



Compétences sectorielles :

- Energie

- Entreprises

- Banque



Mes compétences :

Conduite du changement

MOA

Animation de formations

Gestion de la relation client

Customer Relationship Management

Siebel

Oracle

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Transformation de projet

Knowledge Management

Gestion des connaissances

CRM