Sylvain LOUVARD

Initialement spécialisé dans les démarches commerciales avant-vente liées aux marchés publics, je conjuge aujourd'hui et depuis quatre années, mes qualités rédactionnelles et ma connaissance produit, à mes qualités relationnelles, au profit des négociations commerciales dans le cadre des ventes complexes.

Responsable des ventes sur l'ensemble du territoire français, j'oeuvre pour mon domaine de prédilection : le système de gestion du laboratoire dans les établissements publics et ESPIC.



Mes compétences :

réponse aux appels d'offres

code des marchés publics

Strategic Selling M.Heiman

SPIN Selling