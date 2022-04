Sylvain LOYER

Expériences professionnelles



2014 à AUJOURD'HUI : YONNE COPIE (GROUPE ESUS)



Vente de solutions documentaires et informatiques



2012 à 2014 : ITC SYSTEMES



- Vente de solutions informatiques et téléphoniques





2005 à 2012: NETMAKERS



- Vente de matériels informatiques et bureautiques



ma mission est de commercialiser des solutions copieurs et imprimantes (CANON RICOH HP)



Ventes de solutions de services d'infogérance (Microsoft, Cisco, Watchguard)



2000-2004 : NRG FRANCE (Filiale Ricoh)



-Vente de matériels bureautiques et solutions (Ged)





1999-2000 : Picard Surgelés



-Vente de produis surgelés rattaché au service de livraison, ma mission est de créer des nouveaux clients et de les fidéliser (Dépose catalogues, téléphone, etc...)