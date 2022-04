Sylvain LUNEAU

Vigneron oenologue dans le Val de Loire (44), j'ai repris l'exploitation familiale (créée en 1947), le Domaine de Chaintre situé à Mouzillon, en Août 2013.

Nous produisons une large gamme de vins : des Muscadets, vins de Pays Chardonnay et Sauvignon, vins de Pays rosés et rouges, Méthode Traditionnelle et Méthode Ancestrale.

Je vous invite à venir découvrir nos vins et spécialement nos Muscadets qui s'accordent parfaitement avec les produits de la mer, les viandes blanches mais aussi avec les fromages...



Mes compétences :

Conseil

Oenologie