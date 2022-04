Sylvain MALAUSSENA

Mes compétences :



Exploitation et Administration :

-Serveurs : Windows (2000, 2003 et 2008 Server), Unix (AIX, Solaris), Linux

-Postes de travail : Windows, Linux, Mac OS

-Outils : GLPI, Nagios



Domaine de conseil et d'expertise :

-Virtualisation de serveurs et de postes de travail : VMWare, Zones Solaris

-Serveurs Web : Apache

-Serveurs d'application : Weblogic 8 et 10

-SGBD : MySQL, Oracle, Access

-Divers : CFT, FTP



Programmation :

-Langages : C, C++, Visual Basic, Java, COBOL.

-Langage de modélisation : UML.



Développement web :

-Langages : HTML, PHP, JavaScript, CGI, Java, ASP.

-Logiciels : Dreamweaver, FrontPage.



Mes compétences :

AIX

Linux

MacOS

Solaris

Virtualisation

VMware