Sylvain MARCHAND

Jusqu'en décembre 2011 j'étais technicien systèmes et réseaux pour Dorel France, société qui gère notamment la marque de puériculture Bébé Confort en Europe.

J'étais en charge du support, de l'assistance aux utilisateurs, de l’organisation et de l’aménagement du stock ainsi que du déploiement des postes (Portables/PC/Wyses). J’ai également été amené à travailler sur différents projets

notamment la migration Active Directory, le renouvellement de l’infrastructure

Wi-Fi, la migration Exchange, la mise en place d’une nouvelle solution VPN, ….

On m’a confié la responsabilité de la gestion des postes de travail en Europe (commandes, créations de masters, planning de déploiements et mise en

place des postes de travail, …). Il m’arrivait régulièrement d’être amené à tester et valider de nouveaux outils pour nos collaborateurs.

Sur le poste que j'ai occupé, j’ai appris à travailler en équipe, à utiliser et respecter des procédures d’organisation et de sécurité strictes, à être rigoureux et organisé sur les tâches qui me sont confiées. Je suis fort de nouvelles propositions ; en effet, j’ai à cœur d’améliorer les outils informatiques, de trouver et de mettre en pratique de nouvelles solutions (VPN, Gestion de Parc,Gestion d’incidents, outils de déploiements, …). Je dispose également de bases dans l’administration de serveurs ainsi que sur les environnements virtualisés.



Mes compétences :



- Suite Microsoft Office 2003/2010 : en mesure d'apporter un support aux utilisateurs

- Microsoft Windows XP/7 : bonne maitrise

- VMWare : notions sur l'administration de VM

- Administration serveur BES et configurations de Blackberry

- Outils Opensource : Fog, OCS, WHD, Nagios, Apache, Joomla, Mysql, Debian,...

- Language Batch : réalisation de scripts de sauvegardes

- GPO : création et déploiement



Mes compétences :

Assistance aux utilisateurs

Préparation de masters PC/Portables

Dépannages d'ordinateurs…

Création de sites Internet (JOOMLA)

Administration Vmware

Installation/Administrattion d'un serveur LAMP (Li

Lotus Notes/Domino

Microsoft Office

Time Navigator