Sylvain MARRON

Ayant un bon relationnel, le sens de l'écoute, j'apprécie le travail en équipe. J'ai également mené à bien des projets de manière autonome, depuis l'analyse, la concertation avec le client, l'expression des besoins, jusqu'à la conception, la modélisation, la réalisation et enfin la livraison. Au cours de mon expérience professionnelle, la collaboration avec des clients variés allant de la PME jusqu'à de grands groupes m'a permis d'appréhender diverses méthodes de travail.



Compétences:



• Spécifications • Modélisation • Développement

• C#, C++, Java, C, WPF • Base de données • Windows, Windows Mobile

• MS Visual Studio 2010 • .NET • Embedded C++ 3 & 4



Mes compétences :

Windows CE

informatique

Windows

Visual Studio

base de données

développement