Sylvain MAUFRAIS

Avec Acom Caribbean SRL

- Réception des investisseurs étrangers en République Dominicaine. Présentation de biens immobiliers, villas en bord de mer, de terrains à la vente pour des projets résidentiels, conseil en placement.

- Réalisation de tous les documents pour les investisseurs et futurs résidents. Création de sociétés, ouverture de comptes en banque.

- Import-Export avec Cariben Consulting pour le café, le cacao, le riz.

- Développement de marques à travers Internet, augmentation de trafic de site Web, interface web pour les utilisateurs et promotion publicitaire.

- Développement de la stratégie de marques et des systèmes statistiques.

- Développement du réseau de sites WebArray en français, anglais et espagnol, comme portail principal de développement et du tourisme en République Dominicaine avec un rayonnement au niveau mondial.

- Conseils stratégiques, y compris sur le plan des affaires et stratégie de développement des ventes.

- Conseiller d'entreprises nouvelles, dans l'éducation des entreprises et structures d'entreprise. Comment rédiger des politiques de confidentialité et la structuration des transactions commerciales.

- Comment générer des accords de développement pour de nouvelles sociétés en développement qui se concentrent sur des projets dans les secteurs de la communication, de l'Internet et du développement immobilier et touristique, et l'analyse du marché en République Dominicaine.

- Solutions de commerce électronique (e-commerce). Boutiques en ligne...



Avec Cariben Consulting (Président Monsieur Jean Léonard COTTONE)

- Réalisation des documents d'identité des nouveaux résidents en République Dominicaine (Résidence provisoire et définitive, permis de conduire, etc)

- Création de sociétés en République Dominicaine, création de sociétés Offshore, démarches administratives pour tous les documents officiels.

- Réalisation d'événementiels pour vos conférences, meeting, salons de présentation, show room, diner privés et séminaires.





Mes compétences :

Informatique

Internet

Qualité