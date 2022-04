Sylvain MAUGUÉRET

Passionné par l'image, et les arts graphiques en général, je me suis intéressé à toutes les étapes de la fabrication d'un document imprimé depuis mes débuts professionnels. De formation technique, chromiste-photomonteur, je suis actuellement responsable de clientèle pour l'imprimerie Valblor. Mon cursus me permet de proposer du conseil et de diriger mes interlocuteurs vers les meilleures solutions à leurs projets.



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Écologie

FSC

FSC™

Imprimerie

PEFC

PEFC™