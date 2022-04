Sylvain MERINO

Mes compétences :

Etablissement des soldes de tout compte et des do

Gestion de demande de prestation de prévoyance

Calcul des compléments de salaires

Calcul des heures DIF acquises

Rédaction de contrats de travail et avenants

Contrôle des écarts des montants bruts et nets à p

Contrôle des ordres de paiements

Gestion des acomptes

Etablissement des attestations de salaire CPAM et

Collecte, saisie des éléments variables et contrôl

Gestion des saisies sur salaire et des pensions al

Etablissement de la Déclaration Unique d’Embauche

Etablissement de la déclaration préalable avant d'

Etablissement de dossier de financement AGEFIPH

Etablissement des déclarations d’accident de trava

Création et mise à jour des fiches de personnel

Etablissement de la déclaration de mouvements de m

Etablissement des déclarations de charges mensuell