Sylvain MICHEL

Actuellement en poste - Prochaine disponibilité (Février 2017)



Important : premier contact uniquement par email

Poste en freelance uniquement

Developpeur Drupal senior



Avec plus de 9 ans d'expérience principalement en développement PHP dont plus de 5 ans sur le CMS Drupal, je me suis construit une expertise qui me permet aujourd'hui de répondre aux différents besoins exprimés par mes clients



Mes compétences :

DRUPAL

ZEND FRAMEWORK

PHP 5

UNIX

POO

MySQL

Javascript

JQuery & JQuery UI

Html/css

J2EE

Gestion de projets

Symfony2