Diplômée de l'ENSCI en 2009, après 2 ans et demi comme ingénieur process chez Medtronic spinal and biologics (Deggendorf, Allemagne) je suis maintenant responsable des procédés de moulage et d'emballage de la fonderie à cire perdue d'Howmet/Arconic de Dives-sur-mer.



Mes compétences :

Biomédical

Céramique

International

matériaux

Process