Sylvain MICHEL

Société de Service Informatique Réunionnaise créé en 2007, Maya Consulting est intégrateur des solutions :



- M-FILES, un outil de gestion électronique des documents, qui permet à nos clients de retrouver rapidement tous leurs documents ainsi que d’optimiser et d’assurer un suivi rigoureux de leurs process (facturation, suivi courrier, parapheur…).



- QLIK, outil de Business Intelligence permettant de visualiser et de piloter simplement l’ensemble de vos données (financières, stock, RH, coordonnées GPS de vos véhicules…) afin de pouvoir prendre les décisions stratégiques qui s’imposent de la manière la plus immédiate et rationnelle possible.



Mes compétences :

Technico-commercial