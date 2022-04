Sylvain MICHEL

Profil très polyvalent aussi bien en développement qu'en systèmes et réseaux.



Matériel : Montage, démontage, maintenance de PC, mise en réseau



Logiciels : Oracle, MySQL, PostgreSQL, Borland C++, Crystal Reports (Business Object), Word, Excel, Dreamweaver, Photoshop, Windows, Unix/Linux, Postfix, Flex Builder



Langage : HTML, Java script, PHP, CSS3/LESS, C/C++, SQL, PL/PgSQL, XML, Flex (Adobe)



CMS : Drupal 7, Wordpress, Prestashop...



Développement d'un CMS :

CMS PFA

Système de Gestion de Contenu Web que j'ai créé en 2001, actuellement en 2007 dans sa version 6 Open Source

• PHP4/MySQL

• Classe d'abstraction à la BDD personnalisée

• Classe Template (Modèle de page) de PHPLib

• Gestion multilingue

• Gestion URLRewriting

• Gestion des droits des administrateurs

• Interface d'administration avec l'éditeur WYSIWYG FCKEditor pour les contenus

• Gestion d'annuaires de liens (type Yahoo!) avec calcul du PageRank et Thumbshots

• Gestionnaire de news avec flux RSS automatique

• Gestionnaire d’albums photos

• Gestionnaire d’articles

• Gestion des Google Sitemaps



Mes compétences :

Samba

Postgresql

Drupal

CMS

LDAP

MySQL

Linux

NFS

Apache2

PHP

AJAX + jQuery

Gestion de projets

Code Igniter

Crystal reports

Hébergeur

Gérant d'entreprise

C++ Builder

Téléphonie sur ip