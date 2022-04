Sylvain MOREL

Développement de l'activité commerciale de la gamme chromatographie Liquide UHPLC et Chromatographie Ionique HPIC

Secteur géographique : France entière



Passionné de biologie et de hautes technologies, j'exerce mes compétences dans des domaines très variés : pharmaceutique, agro-alimentaire, environnement, industrie avec une spécialisation en sciences de la vie.



Responsable Produit : UHPLC

Spécialisation Analyse en Ligne : Technologie Process OnLine Integral IC-LC



Analyse du projet et définition des besoins

Réalisation des démonstrations au laboratoire et sur site client

Valorisation des essais réalises : rapports, posters, présentations, séminaires

Suivi clients et des opportunités (gestion multiprojets en parallèle )

Marketing / Etudes concurrentielles / veille technologique / gestion du site web :Array

Utilisation quotidienne du CRM : SFDC

Publications scientifiques :



Jeudy C., Ruffel S., Freixes S., Tillard P., Santoni AL., Morel S., Journet EP. , Duc G., Gojon A., Lepetit M., Salon S. 2010 Adaptation of Medicago truncatula to nitrogen limitation is modulated via local and systemic nodule developmental responses New Phytologist 185 (3) 817-828



Marie B., Luquet G., Pais De Barros J.P., Guichard N., Morel S., Alcaraz G., Bollache L. and Marin F. 2007 The shell matrix of the freshwater mussel Unio pictorum (Paleoheterodonta, Unionoida) Involvement of acidic polysaccharides from glycoproteins in nacre mineralization FEBS Journal 274 2933-2945



Morel S. et Alcaraz G. 2007 Détermination du potentiel d’oxydation d’une molécule par ampérométrie 3D en vue de sa détection par ampérométrie pulsée. Cahier des techniques INRA 60 17-28.



Gaspard D., Marin F., Guichard N., Morel S., Alcaraz G. and Luquet, G. 2007 Shell matrices of recent Rhynchonellid brachiopods: microstructures and glycosylation studies Transaction of the Royal Society Edinburgh 415-424



Riondet C., Morel S. and Alcaraz G. 2005 Determination of total ribonucleotide pool in plant materials by high-pH anion-exchange high-performance liquid chromatography following extraction with potassium hydroxide Journal of chromatography A 1O77 120-127



Mes compétences :

Glycochimie

Développement commercial

Pharmaceutique

Développement analytique

Biopharma