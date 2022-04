Sylvain MOUILLOT

Au fil du temps et de mes différentes expériences professionnelles, je suis devenu un expert fonctionnel en informatique pour de grands comptes.

Grâce à mes différentes missions de longues durées, je suis parvenu à me spécialiser notamment dans le secteur d'activité bancaire et assurance.

J'ai ainsi œuvré entre autre lors de migrations de données bancaires au sein d'équipes MOE et / ou MOA.

Adaptable,curieux de nature, je peux aussi travailler dans d'autres secteurs comme aujourd'hui dans le pour l'industrie pharmaceutique.

Néanmoins, je reste à l'écoute du marché et je désire encore progresser dans une optique fonctionnelle et obtenir plus de responsabilités car le contact humain, l'amour du travail bien fait sont importants pour moi.



Mes compétences :

Assurance

Communication

Banque

SSII

Informatique

Test fonctionnel