Sylvain NGUYEN

Chargé d’études et responsable d’affaires dans le cadre de projets d’hôpitaux clés en main à l’international:

• Programmation biomédicale : Etablissement des listes d’équipements salle par salle (RBR) et des budgets correspondants (BOQ),

• Assistance à maîtrise d’ouvrage,

• Inventaire d’équipements médicaux,

• Préparation et montage des dossiers de réponse aux appels d’offre internationaux (fiches techniques, fiches de conformités, documentations…),

• Rédaction de cahiers des charges d’équipements médicaux pour appels d’offres,

• Recherche et sélection des équipements médicaux adaptés aux besoins du client,

• Négociation et passation des contrats fournisseurs,

• Etudes de pré installation des équipements, interface bâtiments/équipements,

• Inspection de pré-embarquement et réception technique des équipements sur site,

• Coordination et supervision des installations des équipements médicaux,

• Suivi de la maintenance des équipements médicaux …



Mes compétences :

Gestion de projets

Consultant

ingénierie biomédicale

responsable des achats

Chargé d'affaires