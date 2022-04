Sylvain NICOLAÏ

Apprenti ingénieur en systèmes embarqués au sein de Thales systèmes aéroportés jusqu'en septembre 2015, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur dans le domaine des logiciels temps réel embarqués.



Au cours de mon apprentissage, j'ai eu l'occasion de travailler sur un logiciel de simulation dont le but est de valider fonctionnellement les applicatifs embarqués sur avion d'arme.

J'ai pu développer un ordonnanceur de tâches temps réel dont le but est de gérer les différents traitements liés à la simulation.



Réellement intéressé par les logiciels temps réel, je souhaite développer mes compétences dans ce domaine.



Hobbies : Jeux video, Cinéma, Raspberry pi











Mes compétences :

Langage c

JAVA

VHDL

Électronique

Systèmes embarqués

Ingénierie

Linux

Linux embarqué

RTOS

C

C++

Test fonctionnel

VxWorks

MATLAB

Labview