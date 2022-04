Sylvain NICOLAÏ

-Analyste exploitation système IBM AS400 : lancement, gestion des programmes (batch) de production. Diagnostiques des incidents et mise en œuvre correctives (mise à jour PTF’s …).

-Assurer la continuité de l'activité (supervision, suivi de capacité, suivi des sauvegardes…), mise en place des nouvelles versions des différents serveurs (AS400, Windows, Unix …..).

-Assistance aux utilisateurs (helpdesk) pour les 900 utilisateurs du siège et les 600 sites en France (logiciels et matériels).

-Suivre et mettre à jour les procédures d’exploitation, ainsi que vérifier et valider les consignes liées aux différentes applications.

-Déploiement et administration des systèmes et des réseaux (AS400, UNIX, SERVEUR WEB).



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

UNIX

Oracle

Norton AntiVirus

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Java

ITIL

IBM OS/400

IBM Hardware

CL

BRMS

Adobe Acrobat