Sandrine ROUGIER

"Nous sommes responsables de ce qui nous arrive _ non pas de ce que nous désirons voir arriver" Jacques Salomé - extrait de "Parle-moi... j'ai des choses à te dire"



D'un tempérament calme et rigoureuse, je recherche en permanence de nouvelles solutions dynamiques et innovantes. J'essaye au mieux d'utiliser mes atouts personnels afin de dépasser mes limites pour me positionner et m'adapter à mon environnement professionnel.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Communication

Industrie

International

Graphisme

Commercial