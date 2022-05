Sandrine ROUGIER

Sandrine est Docteur Vétérinaire, diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et de la faculté de médecine de Paris.

Après quelques années de pratiques en clientèle canine parisienne, elle entame sa carrière chez Vétoquinol, d’abord comme Attachée de Recherche Clinique (ARC), puis progressivement comme Chef de Projet Clinique. Elle a alors en charge la gestion de nombreux essais cliniques multinationaux, à la fois en animaux de compagnie et en animaux de rente, dans les domaines de l’infectiologie, de la douleur et de la cardiologie principalement. La plupart d’entre eux ont ainsi conduit à l’obtention d’une autorisation sur le marché, dont les produits sont maintenant disponibles dans les cliniques vétérinaires.

Depuis 2015, elle a rejoint l’équipe d’Oncovet Clinical Research (OCR) comme Directrice des Opérations Cliniques. En charge des études cliniques terrains, à la fois pour la médecine vétérinaire et la médecine comparative homme-animal, elle a développé le département clinique en établissant notamment un système qualité relié aux Bonnes Pratiques Cliniques (BPC), et en formant à la fois les ARCs et les investigateurs locaux.

Son perfectionnisme et son pragmatisme, l’écoute de ses clients et sa grande disponibilité à leur égard, sont des vrais atouts pour la gestion et le suivi des différents projets de développement clinique.



Mes compétences :

Gestion de projet clinique (délais, moyens)

Rédaction (protocoles, rapports, publications)