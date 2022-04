Responsable QSE et Coordinateur en amélioration continue sur deux sites actuellement (Nice et Beaucaire) .



Qualité: Suivi de la qualité des produits, des services et réclamations clients et fournisseurs

EHS : Suivi des standard EHS groupes et leurs mises en application

WCM : Chasse aux gaspillage, amélioration de la productivité



Mes compétences :

Six Sigma Green Belt

Amélioration continue

5S

Sauveteur secouriste du travail