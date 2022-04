Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine R&D automobile, des technologies de l’information acquise au travers de mon parcours dans une multinationale, je suis intéressé par les problématiques lié au développement et au management d’activité technologique et durable.



Je recherche une opportunité dans le développement stratégique ou business au travers d’entreprise internationale BtoB afin de créer de la valeur pour les différents partenaires.



Mon expérience d’ingénieur m’a amené à traiter des aspects techniques, commerciaux et stratégiques dans les relations de projets international au travers de négociation de contrat cadre ou de partenariat long terme.



Au sein du programme MBA (Master of Business Administration) Full Time International de l’école Néoma Paris et sa triple accréditation, j’ai étendu mes connaissances en entrepreneuriat, gestion d’entreprise et de finance mais également marketing et de gestion du changement



Mes passions sportives pour le volleyball et la plongée sous-marine me permettent de me challenger et de respecter mon environnement



Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me contacter par mail : sylvain.nidiot@outlook.com .







Mes compétences :

Négociation commerciale

Budget d'affaires

Planification

Plongée sous marine

Risk management

International

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Automobile

Leadership

Marketing stratégique

Corporate finance

Corporate Strategy

change management

innovation