Sylvain Nino FIRMIN

Kaboch'Arts Vidéo existe depuis 2009 et réponds à des films de commande dans les domaines institutionnels, évènementiels et publicitaires ; nos services s'adressent aux entreprises, collectivités et associations.



A titre d'exemples du large panel de nos prestations : nous avons participé à toute la communication vidéo de l'inauguration du Centre Commercial de Lyon Confluence, nous réalisons des publicités pour les lancements produits ou la valorisation d'entreprises comme Citroën, Unibai-Rodamco, PagesJaunes.fr, Fontanel Entreprises...



Nous travaillons également avec des festivals renommés et des collectivités telles que la Région Rhône-Alpes,la Fondation France Télévisions, le Département du Rhône ou la Ville de Lyon.



Visitez notre siteArray pour connaître nos différentes offre de prestations vidéos et découvrir nos derniers films réalisés



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Réalisation de films