Fort de ma culture de l'image et de ma sensibilité, j'oeuvre sur la direction artistique

et la conception, l'édition, le design graphique, l'animation et le digital.

Ma polyvalence et mon sens du détail font la spécificité de mon travail.

J'ai également su exploiter ma créativité et mes compétences au service de grandes

marques ou de projets personnels;







Mes compétences :

Créatif

Graphisme

Graphisme web

Publicité

Web