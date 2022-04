Sylvain ORDUREAU a créé seul la société en 2003 à partir du constat que le développement des outils matériels d'acquisition des images numériques (scanner, etc.) doit s'accompagner d'outils de traitement de ces images, toujours plus nombreuses et complexes. Ces outils de traitement consistent en des algorithmes mathématiques traduits en programmes informatiques qui permettent de traiter des quantités colossales de données en un temps record, afin de permettre des animations rapides à des degrés de précision inégalés dans la restitution des images. De ce fait la société repose sur des travaux informatiques réalisés à partir de données qu'elle produit grâce à son propre matériel ou qui lui sont transmises par des organismes : les laboratoires, qu'ils soient médicaux ou industriels, utilisant des machines (scanners, etc.) de plus en plus puissantes. Useful Progress a été créée ex-nihilo. Elle n'emploie, depuis l'origine, que des chercheurs hautement diplômés. Useful Progress est une société qui s'intéresse aux modèles de représentation, plus particulièrement au traitement d'images obtenues par différentes longueurs d'ondes : X, MR et US.