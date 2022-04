M2iFormations

Concepteur Développeur Informatique

= > PHP (5 et 4)

- ZendFramework 2

- PDO

- Wordpress(création des thèmes et plugins)

- Magento

- Ezpublish





= > Javascript

- Ajax

- Jquery



= > Node.Js



= > XML

= > HTML5 et 4

= > CSS3 et 2



= > UML2

= > Merise



= > Java :

-JavaEE

-JSP

-JDBC

-SERVELET

-JSTL

-JSF

-Hibernate

-Swing

-Android



