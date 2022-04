Yan LI DUFOUR

Diplômée de l’INSA Lyon au département Informatique en 2004, j’ai d’abord travaillé durant 7 années en tant que développeur dans le domaine système embarqué, puis dans le domaine système d’information avec des architectures distribuées. En 2011, j’étais promue responsable d’affaires de la société AVISTO TELECOM. En effet, mes expériences en développement sur divers projets me facilitent considérablement la compréhension des besoins clients et m'aident à trouver des solutions pertinentes. Ce poste me permet désormais d’élargir mon domaine de connaissances techniques et d’acquérir de nouvelles compétences fonctionnelles transverses.