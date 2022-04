Sylvain PALMERI

Mon expérience chez SKF me permet de participer à des projets de grande envergure. J’ai notamment participé à la conception d’un nouveau contrôleur de paliers magnétiques d’un compresseur d’air pour le compte d’un client américain, où j’étais en charge du développement hardware, ainsi que du développement software DSP dédié à l’asservissement position du rotor. J’ai assuré la coordination technique du projet, composé d’ingénieurs et de techniciens Français et Canadiens, ainsi que le support client, ce qui a fait l’objet de plusieurs déplacements aux Etats-Unis.

Le développement software fait partie intégrante de mon profil de poste actuel. Mes six années d’expérience chez SKF au sein d’une équipe compétente m’a permis de consolider mes connaissances du langage C, mais aussi d’associer rigueur au développement par l’utilisation d’outil de gestion de configuration et de revues de conception software régulières basées sur des règles de codage internes.

Directement lié au service qualification, les contraintes environnementales et les normes associées sont l’une des principales préoccupations et font partie des données d’entrée de la conception. L’expérience du développement de cartes en milieu sévère m’a beaucoup apporté dans ce domaine.

Evoluer dans un contexte industriel, développer des produits basés sur des technologies innovantes et assurer le suivi du produit jusqu’à l’application finale sont mes principales sources de motivation.



Mes compétences :

Electronique analogique

Electronique numérique

Electronique embarquée

Gestion de projet

Cycle en V