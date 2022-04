Sylvain PANORIAS

Depuis mes études supérieures, et tout au long de ma carrière, j’ai exercé des fonctions transverses de pilotage du système d’information dans les domaines de la finance et des achats. J’ai accompagné la transformation des organisations, en démontrant une grande capacité d’adaptation.



L’investigation, les études, les analyses et la conduite de projet font partie de mon ADN professionnelle. En quête d’efficacité dans les processus, je suis à l’affût des solutions qui améliorent la disponibilité de l’information, et optimisent la production. Au delà de la performance économique, je poursuis l’objectif vertueux de libérer du temps pour apporter plus de valeur ajoutée.



Curieux et ouvert d’esprit, j’ai à cœur d’écouter et de comprendre autrui. J’étudie les situations dans leur contexte au-delà des références dogmatiques. Force de propositions sur les opportunités, j’alerte sur les risques. Très autonome, j’impose naturellement mon leadership avec aisance relationnelle sur les projets impliquant la conduite du changement. J’ai la faculté d’expliquer le « pourquoi », et ainsi de donner du sens à l’action. Mon expression est claire et adaptée. Elle suscite l’adhésion dans un climat de confiance.



En quête de nouvelles sources d'épanouissement, je suis très enthousiaste à l’idée de développer mes talents sur de nouveaux projets.



Mes compétences :

Accompagnement changement

Administration

Audit

Audit informatique

Business

Chef de projet

Encadrement

Informatique

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Manager

Oracle

Oracle Applications

Système d'Information

Formation

Merise

Amélioration de process

Optimisation des process

Intégration

Process Engineering

Modélisation

Informatique Décisionnelle BI

Négociation

Appels d'offres

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité

Finance

ERP

Achats

Management

Gestion de projet