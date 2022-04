Etudiant dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, je suis passionné de culture d'entreprise, milieu dans lequel je me forme à la gestion d'entreprise.



Dynamique et entrepreneur je suis toujours à l’affût de nouvelles opportunités. (Notamment dans la promotion immobilière maîtrisée et les NTIC).



Mes compétences :

Urbanisme

Graphisme web

Architecture

Botanique

Paysagisme

Architecture d'intérieur

Réseaux sociaux

DAO

Webmarketing