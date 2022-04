Sylvain PELLET

Ingénieur chargé d'études au sein du service Environnement de la société ICSEO BUREAU D’ÉTUDES, je suis principalement en charge de la réalisation d'études pour l'assainissement non collectif (maison individuelle, logement collectif, gîte, bâtiment scolaire, restaurant, lieu de réception, bâtiment industriel,...).



Mes missions comprennent la réalisation de devis, le suivi d'affaire, l'intervention sur site selon les plannings des Techniciens de la société, la rédaction de rapports d'étude, le traçage et la modélisation des réseaux (DAO / VRD) ainsi qu'un peu de commercial.



En plus des investigations in-situ pour ces études ANC, il m'arrive de sortir aussi du bureau pour réaliser des essais de pompage en nappe (projet de construction nécessitant rabattement, géothermie eau-eau,...) ou encore caractériser et délimiter une zone humide (dossiers Lois Sur l'Eau).





Titulaire d'un master 2 en Géosciences, spécialisé dans les risques naturels.

Mes domaines d'expériences sont :



- assainissement non collectif

- études environnementales, études ICPE, études d’impact.

- DAO (MicroStation PowerDraft) et VRD (DKmètre et KéaPolaris)

- sites & sols pollués,

- suivi géologique de chantier,

- risques industriels et naturels, prévention et gestion de crise,

- géomatique (MAPINFO, ARCGIS, GMT) et télédétection (ENVI),



Langues :

- Anglais (niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence)

- Allemand (niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence)



Mes compétences :

SIG

Pédologie

Assainissement non collectif

Environnement

Hydrogéologie

Conseil

Microstation Powerdraft

DKmètre

Risques naturels

Cartographie

Géodésie