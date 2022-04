Sylvain PELLETIER

Après une formation initiale dans la recherche en physique de la matière et interaction rayonnement-matière, j'ai rejoint l’industrie, une filiale du groupe AREVA, dans la conception de système de mesures nucléaires pour les installations de l'Aval du cycle en France et à l’International. Je me suis ensuite dirigé vers l'ingénierie du groupe dans la conception d'installation (INB), en tant qu'ingénieur sûreté-criticité, puis en tant qu'expatrié eu Japon pour le démarrage d’une usine, avant de prendre des fonctions de chef de projet.

Un parcours de 14 ans principalement sur l’International, de l'expertise au management de projet, qui m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Des compétences scientifiques diverses appliquées aux procédés des installations du Groupe; mais aussi dans le management de Projet pour la réussite technique et économique de nos projets.





Mes compétences :

International

Japon

Chine