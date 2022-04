Sylvain PELLETIER

SSII et intégrateur conseil, AIS est un acteur informatique incontournable sur la région Ouest.



Implantés sur l’agglomération nantaise depuis 1985, AIS propose des collaborateurs expérimentés et certifiés pour accompagner les grands comptes et les grandes entreprises dans la réussite de leurs projets informatiques.



Spécialistes des métiers d’ingénierie informatique – conseil en organisation, AMOA/AMOE, infrastructure systèmes et réseaux, exploitation, infogérance, expertise technique, développement applicatif – AIS est également fournisseur de matériels (serveurs, stockage, réseaux) et de logiciels (systèmes, sécurité, collaboration, utilitaires).





Le savoir-faire d’AIS est validé par les éditeurs et constructeurs majeurs du marché à travers des agréments sociétés et les certifications de ses collaborateurs.



AIS est organisé en pôles métier pour répondre aux besoins de ses clients:

- Infrastructure : Solution globale depuis l’étude, la conception et la vente de l'infrastructure jusqu'à la mise en production et le support.

- Solutions Applicatives : Réalisation de développements sur mesure et Tierce Maintenance Applicative de vos applications.

- Exploitation Informatique : Maintien en Condition Opérationnelle d’infrastructures informatiques en équipe dédiée ou mutualisée.

- Ingénierie Informatique : Délégation de profils expérimentés et certifiés sur des missions d'ingénierie, de développement, d’AMOA et d’AMOE.



AIS peut se prévaloir de plus de 300 certifications collaborateurs et d’agréments entreprise éditeurs et constructeurs parmi lesquels :



- Microsoft GOLD & SILVER

- Habilitations Microsoft DPS pour délivrer des services de consulting autour des solutions Windows Server, System Center, Hyper-V, Windows 7, Office 2010 et 365, Lync, Exchange et SharePoint

- Microsoft Academic Education Reseller

- Microsoft Cloud Essentials (Office 365 & Azure)

- Microsoft SATV (SoftWare Assurance Training Voucher)

- Citrix Solution Advisor Silver

- VMware Entreprise Solution Provider

- Novell & Suse Advanced Certified End-User computing & Datacenter

- Symantec SMB Silver

- Oracle Gold

- IBM Advanced Business Partner Messaging & Collaboration

- Veeam Pro Partner

- HP Silver Serveurs avec compétences Stockage et Services

- NetApp Silver

- Dell Preferred Partner

- IBM Warranty Service Provider

- Cisco Select

- Kemp Authorized Partner