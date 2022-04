Ayant travaillé dans différents secteur du BTP (terrassement, assainissement, maçonnerie et V.R.D.) depuis maintenant plus de 10 ans, j'ai acquis une certaine expérience qui me permet d'avoir une vision d'ensemble du travail et permet d'anticiper les problèmes.



Mes dernières années passées à l'étranger m'ont permis d’acquérir, une grande capacité d'adaptation et un niveau d'anglais me permettant de prétendre à des postes à l'étranger.