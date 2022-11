Christophe LAFAILLE SESTINI (LAFAILLE )

Christophe LAFAILLE SESTINI

Résidence La Scala A

13 rue Paul Reboux

06300 NICE

Email: christophe.lafaille@wanadoo.fr

+336.58.46.75.05





Je possède une solide expérience de plus de 25 ans dont + 14 ans en grande Entreprise (futura trading, (Centrale dachats pour lenseigne NOZ) , BOLDIS SA (E.LECLERC) et Anthéa SA) et actuellement, Directeur Général de quatre restaurants sur Nice.



Afin de confirmer cette expérience, j'ai fait une VAE en Master 2 Marketing option Management à L'IAE de Nice.



Que ce soit en gestion de Restaurant, Centre Profit, de Réseau Magasins , de Direction Commerciale Marketing avec toutes les responsabilités et la maîtrise des codes de gestion précis que cela comporte.



En tant que véritable patron, je mets à profit, selon les secteurs dactivités, mes compétences acquises antérieures (marketing produit et opérationnel, gestion financière ,analytique et humain, ratio, développement CA et marge, démarque, stratégie, suivi des indicateurs et mise en place des lignes correctives, formation des collaborateurs ainsi que leurs montés en compétences (SONCAS, CQQCOQP), KPI ou ICP .) avec une veille à la concurrence de proximité ou nationale selon la cible de développement.



Dans mon aventure humaine, jencadre, accompagne, forme avec monté des compétences, informe, recrute, évalue, intègre, coache mes équipes tout en étant le garant des normes, des procédures ainsi que des valeurs de lentreprise dans une philosophie de partages et daccessibilité.



Mon entourage me dit dynamique, diplomate, dun enthousiaste communicatif, autonome, organisé, polyvalent, dune grande disponibilité professionnelle, d'une grande facilité d'adaptation à des environnements nouveaux.







Mes compétences :

Luxe

Horlogerie

Ameublement

Bijouterie

Distribution

Retail

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Marketing opérationnel

Directeur de reseau

Marketing stratégique

Management

Stratégie

Gestion

Direction générale

Restauration

HACCP

Gestion de projet