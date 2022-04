Le but de mon inscription sur Viaduc est d'étendre mon tissu relationnel dans plusieurs domaines.

Mais aussi pouvoir communiquer, échanger et partager mes expériences avec des personnes ayants des centres d'interets et de profits communs.



Pour me joindre:

email pro: sylvain.perrin@acksys.fr



Mes compétences :

télécommunication

network

wireless

ferroviaire

communication

transportation

cctv

Transport