Sylvain PETITON

Vous allez très prochainement élaborer vos futurs projets de communication et en particulier l’organisation de vos séminaires ou le lancement de vos produits.



Je vous propose mes compétences afin de définir ensemble vos besoins, établir un cahier des charges et trouver les prestataires appropriés pour votre évènement.

Je serai en charge de la partie technique, en amont, pendant l'exploitation, démontage jusqu'au rendu de dossier.

Réalisation de plans d'implantation 2D/3D



N’hésitez pas a me contacter

A souvent!.

Sylvain



Mes compétences :

RÉGISSEUR

TECHNIQUE

REUNION

Sketching rendu sketchup light Autocad 2D 3D