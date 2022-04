Sylvain PEYRACHE

ACCINOV a pour vocation de dynamiser la filière française de la bioproduction notamment au sein de la région Rhônes-Alpes. Forte d'un bâtiment de 6000m², qui sera livré mi-2013, l'association aura la charge d'héberger des entreprises en mettant à leur disposition 3 zones de production GMP et 24 lots de laboratoires.



Toujours au contact des sciences et des hautes technologies, le projet de structuration de la filière implique des acteurs variés, couvrant les domaines de la pharmacie, de la chimie, des biotechnologies et des matériaux.



Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements sur le projet et l'association.



Mes compétences :

Recherche

Veille scientifique

Qualité

Développement

Biochimie

Marketing

Gestion de projet

Biotechnologie

Chimie

Innovation