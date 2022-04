Sylvain PEYRATOUT

J'évolue dans le secteur des services aux entreprises, et plus particulièrement dans le monde de la formation, depuis plus de 10 ans.

J'ai été auparavant directeur général d'un organisme de formation à destination des personnes en difficulté en Nord Pas de Calais. J'ai également développé en son sein un service à destination des salariés des entreprises privées du Nord Pas de Calais.

J'ai également occupé, parallèlement, des fonctions de direction au sein d'un organisme de formation à destination des personnels de santé.

Riche de ces expériences, j'ai développé des compétences en stratégie d'entreprise, de démarche commerciale et de développement pédagogique.

Actuellement, le e-learning occupe mes fonctions actuelles dans l'ensemble de ses dimensions : organisationnelles, techniques, commerciales et stratégiques