Sylvain PINAUD

Après 20 ans passés dans le management de centre de profit ou de différentes directions de production-commerciale-logistique, j'ai repris une photogravure-imprimerie près de Versailles pour en faire le spécialiste de la documentation et de la communication graphique dans les Yvelines.

Suppports de formation, édition technique, édition littéraire ou scolaire, PLV, ILV, je m'occupe de réaliser tous les documents en petites et moyennes séries pour une clientère d'agence en communication, conseils en relation presse, conseil en formation, industrie pharmaceutique, industrie mécanique, etc.

Le + d'Atelier2000 : du service à la carte et une réactivité à toute épreuve. Le tout dans le respect des délais. Un dossier confié à Atelier2000 est une garantie de sérénité.



