Sylvain PINAUD

Plus de 20 ans d'expérience dans les arts graphiques,

Avec une équipe de 22 personnes, 1 Studio graphique intégré, une imprimerie numérique ET offset, je peux répondre à tous les besoins d'impression :

Plaquettes de présentation, dépliants, brochures, livres, revues, supports de merchandising, de communication internet ou externe, de formation, l'info réseaux, la papeterie, carterie, enveloppes, liasses autocopiant, carnets,.... même personnalisés !

Que ce soit pour les grands groupes, les PME-PMI, les réseaux de distribution, conseils en communication, Conseils en formation, ... je réalise tous les documents en petites et moyennes séries.





Mes compétences :

Communication

Création

Création graphique

Formation

Imprimerie