Sylvain POILLOT

Ingénieur d'étude depuis 3 ans, j'ai été confronté à des problématiques métier variées dans divers secteurs d'activité. J'ai ainsi pu développer mes facultés d'adaptation et acquérir une grande autonomie.



J'aspire à évoluer vers un poste alliant responsabilités et analyse technique.



◘ COMPÉTENCES :

• Mécanique : Analyse fonctionnelle, conception et dimensionnement mécanique, étude et vérification de dossier mécanique.

• Ingénierie : Analyse du besoin et des contraintes, rédaction cahiers des charges, synthèse de documents, suivi d’avancement projet, travail collaboratif, participation à la réalisation d’objectifs.

• Production : Suivi de production, mise en place indicateurs, analyse et traitement d’incident de production, analyse et intégration des remarques opérateur.

• Méthode : Développement de processus de production, analyse résolution des incidents mécaniques, contact des fournisseurs et sous-traitants.

• Humain : Bon relationnel, force de proposition, esprit d’équipe, autonome.



◘ Informatique :

- GMAO : Carl Master

- CAO : Catia V5, Inventor, AutoCad (2D)

- Simulation numérique : Gambit, Fluent, Ansys APDL, Ansys Workbench,

- Bureautique : MS Office



◘ Langues:

- Anglais, courant

- Espagnol, notions



